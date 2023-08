L’Abruzzo è tra le cinque regioni che accolgono meglio i turisti in vacanza

L’Abruzzo è ben felice di accogliere i turisti in vacanza, così fiera e forte che si piazza nella top 5 della classifica frutto di un sondaggio condotto da BonusFinder. Il portale ha sottoposto una domanda ai residenti in Italia, 1800 persone: “si sente infastidito dai turisti nella sua regione?”. L’obiettivo è stato quello di identificare regione abbia mostrato maggiore affetto per i propri visitatori e quale abbia manifestato maggiore irritazione. E gli abruzzesi si sono particolarmente distinti per ospitalità e accoglienza.

L’Abruzzo, infatti, si colloca al posto numero cinque, a parimerito con l’Umbria, con una percentuale di risposte positive del 70,8%. 4

Si posizionano meglio Liguria, con una media del 73% di risposte positive, Campania (72,5%), Calabria (71,8%) Sardegna e Sicilia a parimerito (71%).

Le regioni con l’atteggiamento meno positivo nei confronti dei turisti sono Emilia-Romagna con il 68,3% di risposte positive, Marche (67,4%), Valle D'Aosta (66,7%), Trentino-Alto Adige/Alto Adige (65,89%), Lazio al 13° posto (65,22%) seguito da Toscana (63,64%) e Friuli-Venezia Giulia (62,16%), Lombardia (59,88%) e Basilicata (54,55%). Il Molise è ultimo in classifica con 1 su 2 (50%) residenti che rispondono positivamente.