Anche in Abruzzo da oggi è possibile richiedere a Poste italiane i dati per l'Isee del 2019

Poste italiane fa sapere che anche per i clienti abruzzesi è possibile richiedere online i dati per la compilazione dell'Isee relativi all'anno 2019

Poste italiane fa sapere che sono disponibili anche per gli utenti abruzzesi i dati dei rapporti intercorrenti relativi all'anno 2019, necessari per la presentazione dell'Isee. La certificazione verrà prodotta in tempo reale e sarà disponibile accedendo con le proprie credenziali.

Il documento, è la sintesi dei prodotti in possesso del cliente, con saldo e giacenza media dei conti attivi estinti nell'anno 2019, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, postepay nominative e carte enti previdenziali, oltre alla posizione dei depositi titoli e l'attestazione dei premi versati per polizze assicurative.

L'Isee, lo ricordiamo, è utile per accedere alle prestazioni sociali agevolate come bonus bebè, bonus elettrico e ibrido, prima infanzia, libri di testo gratuiti, assegni di maternità e forme di sostegno al reddito attualmente previste. Poste sottolinea come questo nuovo servizio in tempo reale faccia parte del processo di digitalizzazione ormai avviato da tempo.

Il link per l'Isee è il seguente: https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html