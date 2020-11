L'Abruzzo continua a perdere abitanti: Penne fra i comuni a maggiore spopolamento

L'Abruzzo in sei anni perde 28.169 abitanti, con una percentuale molto più alta rispetto alla media nazionale. E lo spopolamento che tradizionalmente aveva fino ad ora interessato quasi esclusivamente i comuni montani, ora inizia ad interessare anche alcune città non montane.

Aldo Ronci ha pubblicato i dati relativi allo studio condotto sulla popolazione abruzzese dal 2014 al 2019 seguendo i dati Istat, che mostrano come alcuni territori siano sempre più in sofferenza, ma con un calo generalizzato della popolazione su tutte le province. Un segnale d'allarme non solo dal punto di vista anagrafico e sociale, ma anche economico con squilibri strutturali che possono comportare serie implicazioni di carattere sociale e vanno ad incidere su un sistema

produttivo che segna il passo.

Nella classifica dei comuni a maggiore spopolamento, troviamo la città di Sulmona che perde 1643 abitanti in sei anni, seguita da Ortona con un calo di 1049 abitanti. Al terzo posto della classifica Lanciano che perde 822 abitanti seguita da Penne con una perdita di 545 abitanti, pari al 4,5%.

Nella classifica dei comuni non montani, particolarmente pesante il calo a Catignano con un -9,8%, Cugnoli - 9,36%. A livello provinciale, soffrono L'Aquila e Chieti mentre la situazione è migliore nel Teramano e nel Pescarese. Ronci, commentando i dati, ha dichiarato: