In Abruzzo gestiti quasi un milione di kg di pneumatici fuori uso

Nel 2021 sono stati raccolti in Abruzzo 999,800 kg di pneumatici fuori uso dall’azienda EcoTyre. Sono state eseguite 281 missioni di ritiro nei 217 punti di raccolta, ossia officine e gommisti iscritti al Consorzio ai quali i cittadini lasciano le gomme a fine vita).

Il Consorzio, che ha raccolto complessivamente in Italia 44.761.754 kg di pneumatici fuori uso (il 101,27% rispetto all’obiettivo di legge), si occupa anche della corretta gestione di questi rifiuti, che se lasciati in natura sono detti “permanenti” altrimenti sono riciclabili al 100%.

Con il progetto “Da Gomma a Gomma” si riutilizza la gomma derivata da pneumatici fuori uso raccolti in Italia in nuovi pneumatici o altri prodotti in gomma. Nel prossimo triennio 2022 - 2024 è prevista la diffusione di tali prodotti in tutta la flotta EcoTyre ed auspicabilmente la diffusione in tutta la filiera della gomma.

In aggiunta all’attività ordinaria, EcoTyre continua a operare per le Amministrazioni locali della Regione Abruzzo, in modo volontario e gratuito, arrivando a 7 interventi straordinari di rimozione di pneumatici fuori uso nell’ambito di “Pfu Zero” (pfuzero.ecotyre.it).

La raccolta in Italia viene svolta in maniera capillare, dalle piccole isole ai comuni di montagna, con una logica di prossimità: i pneumatici fuori uso raggiungono l’impianto di trattamento più vicino, riducendo km percorsi, costi ed emissioni inquinanti. EcoTyre, inoltre, si affida ad aziende che rispettano l’ambiente: il 95% dei mezzi su cui viaggiano i pneumatici fuori uso sono marchiati Euro 5 o Euro 6 con un aumento di questi veicoli del 30% rispetto all’anno precedente.