Abruzzo fanalino di coda assieme al Molise per le persone vaccinate contro il Covid

Alle 23,30 del primo gennaio, l'Abruzzo assieme al Molise era la regione con meno persone vaccinate in proporzione alle dosi già ricevute. È quanto emerge dal sito aperto dal Ministero della salute dove è possibile conoscere in tempo reale il numero di persone vaccinate nel nostro Paese contro il Covid, suddiviso per regioni e con le relative percentuali di vaccinati rispetto alle dosi già consegnate.

L'Abruzzo, infatti, ieri notte aveva una media dell'1,7% di persone vaccinate: appena 135 su 7.935 dosi consegnate. Assieme alla nostra regione, in fondo alla classifica troviamo come detto il Molise. Fra le varie regioni vi sono differenze significative: basti pensare che il Lazio ha già utilizzato oltre il 20% delle dosi a disposizione in questo primo invio effettuato dalla protezione civile nazionale. La provincia autonoma di Trento è addirittura già oltre il 34%, mentre anche il Friuli Venezia Giulia si difende con un ottimo 16,3%.

La Sardegna infine è di poco sopra all'Abruzzo, con l'1,9% e la Basilicata al 2,1%. Ricordiamo che in provincia di Pescara sono state consegnate ad oggi circa 2.400 dosi di vaccino. Ricordiamo che da giorni le Asl abruzzesi avevano informato i cittadini che le vaccinazioni sarebbero iniziate in modo continuativo e massiccio a partire da oggi, 2 gennaio.

Il sito sulle vaccinazioni del Ministero: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzg4YmI5NDQtZDM5ZC00ZTIyLTgxN2MtOTBkMWM4MTUyYTg0IiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9