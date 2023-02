L'Abruzzo è all'ottavo posto in Italia per furti e rapine in casa. Lo fa sapere il Codacons, intervenendo dopo la rapina subìta dal cantante Roby Facchinetti nella sua villa di Bergamo: "E molti non denunciano neanche più", sottolinea polemicamente il presidente Carlo Rienzi.

La nostra regione conta 6,5 vittime ogni mille famiglie, poco meno del Lazio (6,8). È d'altronde recente il colpo a Saturnino De Cecco, che risale allo scorso 23 gennaio: l'imprenditore, dell'omonima azienda della pasta fondata a Fara San Martino, è finito nel mirino dei banditi insieme a moglie e figlia nella sua villa sulle colline di Montesilvano.

E si registrano numerosi casi anche di furti in abitazione ad opera, in particolare, di bande di malviventi in trasferta. Il Veneto, con 11,2 vittime ogni mille famiglie, occupa la prima posizione in classifica, seguito da Toscana (10,1) ed Emilia-Romagna (10). Fanalino di coda la Valle d'Aosta (2).