Dalla Regione Abruzzo arriva l'ok per la ripresa degli sport da contatto

Ripartono anche gli sport da contatto in Abruzzo. Lo ha anticipato l'assessore Liris, annunciando la firma lunedì 10 agosto dell'ordinanza che permetterà la ripresa di quelle discipline sportive che erano ancora sospese a causa del Coronavirus, e che più di altre prevedono un contatto diretto e ravvicinato fra gli atleti.

Inoltre, sarà autorizzata anche la presenza di pubblico per esibizioni, gare, manifestazioni e allenamenti come ha spiegato l'assessore:

Lunedì dopo un esame attento effettuato dal Cts regionale, per il quale ringrazio sia l'assessore alla sanità Nicoletta Verì che il direttore del dipartimento, Claudio D'Amario, su un provvedimento messo a punto già da qualche tempo, sarà firmata un'ordinanza che, finalmente, consentirà di far ripartire definitivamente un comparto che la Regione ha tenuto in estrema considerazione fin dal primissimo post-emergenza Coronavirus