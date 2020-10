In Abruzzo 1.500 nuovi casi di Covid in una settimana, è record. Come riporta l'Ansa, il confronto settimanale dimostra la rapida crescita che si è verificata nell'ultimo periodo: i nuovi casi erano stati 939 nella settimana dal 9 al 16 ottobre e 388 in quella dal 2 al 9 del mese, con un incremento, in 14 giorni, del 286,6%.

In rapida crescita anche gli attualmente positivi, che adesso sono 3.529: nell'ultima settimana se ne contano 1.369 in più. Erano stati 911 in più nel periodo 9-16 ottobre e 311 in più dal 2 al 9 ottobre. Nell'ultima settimana a Pescara si sono registrati 214 nuovi casi.

Tornando ai dati regionali, i ricoveri complessivi sono passati dai 107 di due settimane fa ai 244 di oggi, mentre le terapie intensive sono passate dalle 7 alle 16 unità. Dai 487 decessi complessivi fino al 9 ottobre si è passati ai 503 di oggi (+16):