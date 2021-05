L’Abruzzo protagonista a "La Banda dei FuoriClasse" su Rai Gulp

Appuntamento lunedì 10 maggio alle ore 15. Il programma, condotto da Mario Acampa, è nato per aiutare nel doposcuola gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore in un anno scolastico molto complicato

Sarà dedicata all'Abruzzo la puntata de “La banda dei FuoriClasse” in onda lunedì 10 maggio, alle ore 15, su Rai Gulp. Il programma, condotto da Mario Acampa, è nato per aiutare nel doposcuola gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore in un anno scolastico molto complicato.

Il maestro Alex Corlazzoli prosegue il tour scolastico tra le regionali d’Italia, dedicando stavolta la sua lezione alla nostra regione. Divulgatore del giorno è Vincenzo Caracciolo, ricercatore dell'Università di Roma Tor Vergata e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, che racconterà come funziona e cosa si fa nei laboratori del Gran Sasso.

Il FuoriLegge Federico Taddia consiglierà 5 nuovi libri della settimana, mentre Teacher Nelly è pronta per una nuova lezione canterina di inglese. Nuovo corso della settimana sulle orme degli animali con Marco Priori per diventare dei detective naturali. I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram, Facebook e Twitter. Tutte le puntate e contenuti speciali sono disponibili su Rai Play.