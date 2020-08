In arrivo 64.800 euro per l'Abruzzo tra kit e corredi didattici standard e innovativi. Ne beneficeranno 81 istituti scolastici scelti sulla base di precisi parametri: è stata data priorità a quelli con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento. Una misura voluta dalla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, che spiega:

"Questa estate, insieme alle misure e alle risorse per la ripartenza, abbiamo voluto dare un segnale concreto alle famiglie in difficoltà. Abbiamo dato soldi direttamente alle scuole per libri e kit didattici. Un finanziamento diretto che consente di venire subito incontro, con acquisti immediati, alle esigenze delle studentesse e degli studenti".

Si parla anche di strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per le ragazze e i ragazzi meno abbienti. Questi materiali potranno essere, appunto, acquistati dalle scuole abruzzesi con i fondi stanziati dal ministero. Intanto, nelle scorse settimane, sono state già distribuite risorse per dare libri gratis a 7.554 studenti, fra ragazze e ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado.