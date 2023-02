In Abruzzo ancora l'incidenza più alta per l'influenza stagionale

Resta alta l'incidenza in Abruzzo per l'influenza stagionale. Come riporta Ansa, la regione ha un'incidenza ad alta intensità, con 15,3 persone malate su mille assititi. Una settimana fa era di 16 pazienti su mille. L'Abruzzo è al primo posto in Italia.

Seguono, a distanza, Campania (11,1) e Toscana (10,3). L'incidenza media nazionale è pari a 8,5. E' quanto emerge dal bollettino della rete di sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanita' (Iss), relativo alla quarta settimana del 2023. La fascia di popolazione più colpita, in Abruzzo, è quella 0-4 anni, per la quale l'incidenza è pari a 49,35 casi per mille assistiti. Seguono quella 5-14 anni (25,06), quella 15-64 anni (9,18) e la popolazione over 65 (5,73).

Solo l'Abruzzo nell'ultima settimana in Italia presenta ancora dati da intensità alta anche se finalmente l'incidenza è in lieve flessione rispetto alle settimane precedenti. A livello nazionale, nella quarta settimana del 2023 l'incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia è stabile e pari a 8,5 casi per mille assistiti (8,9 nella settimana precedente) e si colloca nella fascia di intensità bassa. L'incidenza delle sindromi simil-influenzali è stabile in tutte le fasce di età tranne negli anziani in cui si osserva una lieve diminuzione. I bambini sotto i cinque anni sono i più colpiti con un'incidenza pari a 25,2 casi per mille assistiti (25,0 nella settimana precedente).