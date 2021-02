Abruzzo tra le regioni a rischio alto per indice Rt di contagio e sovraccarico delle terapie intensive

Abruzzo è tra le regioni ad alto rischio sul fronte del Covid-19 (Coronavirus) in base alla bozza del report dell'Iss e del ministero della Salute come anticipa l'Adnkronos.

La nostra regione, insieme a Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria ha un Rt puntuale sopra il valore 1.

Inoltre, insieme a Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trento, l'Abruzzo presenta un sovraccarico nelle terapie intensive.

«Cinque Regioni (Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria), rispetto alla settimana precedente, hanno un livello di rischio alto secondo il Dm del 30 Aprile 2020», si legge nella bozza del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid-19 in Italia, «si conferma per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio, sono 15 le Regioni/Province autonome con un rischio alto o moderato».

Si osserva una chiara accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (145,16 per 100.000 abitanti dal 15 al 21 febbraio 2021 contro 135,46 per 100.000 abitanti dall'8 al 14 febbraio, dati flusso Iss). «L'incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quind si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti». Nello specifico, «l'incidenza settimanale supera la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti in due Province autonome: Pa di Bolzano (539,01 per 100.000 abitanti) e Pa di Trento (309,12 per 100.000 abitanti). Quattro Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Molise e Umbria) hanno una incidenza maggiore di 200 casi per 100.000 abitanti.