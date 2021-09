L'Abruzzo fra le tre regioni italiane con la quota più alta di giovani diplomati

In Italia otto regioni sono sotto la media europea per quanto riguarda le quote di diplomati, mentre tre fra cui l'Abruzzo sono sopra la media con livelli molto alti. I dati emergono dallo studio condotto dall'Eurostat sull'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione nelle Regioni europee nel 2020.

Se infatti Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Bolzano, Lazio, Valle d'Aosta e Sardegna hanno fatto registrare dati al di sotto della media europea fissata all'84%, con la maglia nera a Sicilia (76%), seguita da Calabria (79%) e Campania (80%), come riporta Ansa in Abruzzo la quota è dell'89%, nelle Marche dell'88% e in Molise del 91%.

Le tre regioni europee che hanno registrato la quota più alta di giovani di età compresa tra 20 e 24 anni con almeno un livello di istruzione secondario superiore sono tutte greche: Tessaglia e Ipeiros (entrambe al 99%), seguite da Dytiki Makedonia (98%). Sempre in Tessaglia, la totalità delle giovani donne risulta che abbiano un diploma, quasi come in Ipeiros e nella regione croata di Jadranska Hrvatska (99%).

Per i giovani uomini, la Grecia resta in testa con Dytiki Makedonia e Ipeiros (entrambe al 99%) e Tessaglia (98%). I livelli più bassi in Europa si registrano a Ceuta in Spagna con appena il 50%, nelle Azzorre (62%) e nelle Baleari (65%).