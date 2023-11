Abruzzo Forte e Gentile: un nuovo gioco da tavola che celebra la nostra regione

Arriva un nuovo gioco da tavola incentrato sulla nostra regione e in grado di far scoprire tutto il meglio del territorio abruzzese. Si chiama Abruzzo Forte e Gentile, ideato per fornire spunti culturali, nuovi itinerari da esplorare, percorsi di gusto e varie chicche nascoste.

E la cosa più interessante è che si potrà giocare in una serata dedicata: Scopri l’Abruzzo Giocando, che ha l’obiettivo di offrire una serata unica nel suo genere dove è l’Abruzzo a trionfare come protagonista indiscusso.

L’evento si terrà il prossimo 29 novembre a partire dalle ore 19.30 in piazza Emilio Alessandrini 10/12, al Phyrexian Plaguelord.

Di seguito il programma:

ore 19.30 intervista all’autore del gioco Salvatore Romano

ore 20 trasmissione del video tutorial del gioco

ore 20.30 inizia il gioco

ore 22 degustazione prodotti dei partner

I partecipanti riceveranno un panino con la porchetta e un calice di vino gratis.