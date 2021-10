Anche in Abruzzo l'assalto alle farmacie per i tamponi necessari al green pass

Come prevedibile anche in Abruzzo l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass sul posto di lavoro ha portato a file e veri e propri "assalti" alle farmacie per effettuare i tamponi. Sarebbero, nella nostra regione, circa 70 mila i lavoratori non vaccinati che ogni 48 ore dovranno ripetere l'esame per ottenere la certificazione verde. Come riferisce Adkronos, molte farmacie hanno attivato le prenotazioni per evitare file e assembramenti fuori dalle attività.

In Abruzzo possono essere effettuati oltre 10 mila tamponi al giorno nelle farmacie, ai quali andranno ad aggiungersi quelli eseguiti nei centri medici e nei laboratori. Non ci sono problemi di approvigionamento per quanto riguarda i tamponi, ma ci sono lamentele per i prezzi. Fino a settembre erano 266 le farmacie abruzzesi che avevano aderito al protocollo tamponi rapidi frutto dell'accordo fra le associazioni di categoria, Ministero della salute e commissiario per l'emergenza Covid per calmierare i prezzi dei tamponi. Ricordiamo che il decreto del Governo Draghi impone l'uso del green pass valido sia per i dipendenti pubblici che privati.