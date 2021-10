'Abruzzo regione del Benessere' a Ecomondo, Dionisio (Arta): “Oltre ogni più rosea aspettativa”

Il direttore generale dell'Arta, Maurizio Dionisio, traccia un bilancio della quattro giorni dell'Abruzzo alla Fiera di Rimini per "Ecomondo": "La nostra presenza ha prodotto risultati che sono andati oltre ogni più rosea aspettativa. Il riconoscimento arrivato ad Abruzzo Regione del Benessere da parte del sottosegretario Gava e del presidente Ispra Bratti ci inorgoglisce e ci sprona ad accelerare l’attuazione di un progetto innovativo e strategico, che fa da apripista in Italia”.

Il sottosegretario al ministero della transizione ecologica, Vania Gava, ha visitato lo stand dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale garantendo che il progetto multidisciplinare “Abruzzo regione del Benessere” (varato dalla Regione Abruzzo con la legge di bilancio 2020 e di cui l’Arta è soggetto attuatore con la partnership dell’Università di Teramo), sarà esteso in altre regioni, muovendosi “nell'ottica della transizione ecologica e, ampliando lo sguardo, alla qualità della vita, alla valorizzazione delle tradizioni, dei territori e della loro storia, della competitività delle imprese e della promozione turistica”.

"All’interno di uno spazio espositivo di piccole dimensioni - prosegue Dionisio - ma molto frequentato proprio per l’interesse che ha suscitato, importante è stato il confronto, lo scambio di opinioni, con addetti ai lavori ed esperti in campo ambientale e delle tecnologie green più all’avanguardia". E conclude: “La nostra Agenzia non è tra le più grandi del Paese, se confrontate ad esempio a quelle di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, eppure nel nostro proporci come soggetto attuatore di "Abruzzo regione del Benessere" siamo ora visti come portatori di esperienze innovative e pilota, godendo così di grande considerazione. La riprova è che il sottosegretario Gava ha promesso che verrà presto a trovarci, per studiare più a fondo l’articolazione e i dettagli del progetto”.