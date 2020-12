L'Abruzzo avrà 25.480 dosi iniziali di vaccino Pfizer per sconfiggere il Covid

Arrivano i numeri ufficiali della ripartizione del primo invio di dosi del vaccino contro il Covid da parte di Pfizer. Al nostro Paese, lo ricordiamo, sono destinate 1,833 milioni di dosi che saranno distribuite nelle 20 regioni italiane. All'Abruzzo toccheranno 25.480 dosi per questo primo lotto che, in base alle ultime dichiarazioni del commissario straordinario Arcuri e del ministro Speranza, potrebbero essere già disponibili prima della fine dell'anno.

Questa invece la ripartizione delle dosi per le altre regioni:

Basilicata 19.455

Calabria 53.131

Campania 135.890

Emilia Romagna 183.138

Friuli Venezia Giulia 50.094

Lazio 179.818

Liguria 60.142

Lombardia 304.955

Marche 37.872

Molise 9.294

Provincia autonoma Bolzano 27.521

Provincia autonoma Trento 18.659

Piemonte 170.99

Puglia 94.526

Sardegna 33.801

Sicilia 129.047

Toscana 116.240

Umbria 16.308

Valle d'Aosta 3.334

Veneto 164.278.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme riguardanti l'anticipo dei tempi per l'approvazione da parte dell'Ema con la riunione dell'ente convocata per il 21 dicembre (inizialmente era stata stabilita la data del 29 dicembre). In questo modo, dal giorno successivo i Paesi dell'unione europea potrebbero già iniziare la campagna di vaccinazione qualora fossero già pronti per la fase operativa. Il ministro Speranza non ha escluso che le primissime dosi al personale sanitario vengano già somministrate entro la fine dell'anno.