Obeso o in sovrappeso il 49,1% degli abruzzesi, i dati dell'Istat

Il 49,1% degli abruzzesi è obeso o sovrappeso, mentre il 18,3% fuma e il 33,7% non fa sport: inoltre il 16,5% beve alcol quotidianamente.

A dirlo sono le rilevazioni eseguite dall'Istat, come riferisce Ansa Abruzzo.

I dati riferiti all'Abruzzo e relativi al 2021 sono contenuti nell'indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" curata dall'Istat e dedicata ai fattori di rischio per la salute.

Nello specifico, se il 48,8% degli abruzzesi, cioè quasi una persona su due, è in una situazione di normopeso, il 35,7% è sovrappeso e il 13,4% è obeso, mentre il 2,1% è sottopeso. Inoltre, due abruzzesi su tre con più di tre anni di età o non praticano sport (33,7% della popolazione) o "praticano solo qualche attività fisica" (31%). Un abruzzese su tre, invece, pratica attività sportiva: il 23,5% lo fa in modo continuativo e l'11,8% in modo saltuario. Poi il 64,8% degli abruzzesi con più di 11 anni consuma bevande alcoliche nel corso dell'anno (il 79,5% dei maschi e il 51% delle femmine). Coloro che dichiarano di bere alcolici tutti i giorni sono il 16,5% della popolazione (26,1% dei maschi e 7,5% delle femmine). Un abruzzese su due, il 50,2%, fa un "consumo moderato" di bevande alcoliche. Inoltre, il 14,6% manifesta almeno un "comportamento di consumo a rischio": l'8% fa un "consumo abituale eccedentario", mentre il 7,5% pratica il cosiddetto Binge drinking. Infine se più di un abruzzese su due, il 55,8% dei cittadini over 14, è non fumatore, il 18,3% della popolazione fuma, mentre il 24,3% si dichiara ex fumatore. Tra i fumatori di sigarette, il 23,5% ne fuma fino a cinque, il 39,1% tra le sei e le dieci al giorno, il 34% tra le undici e le 20, il 3,4% oltre 20. Il numero medio di sigarette fumate in un giorno da ogni fumatore abruzzese è pari a 11,3.