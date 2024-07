Gli abruzzesi dormono poco e male: l’Abruzzo è la regione più colpita dai problemi del sonno

I problemi di insonnia colpiscono molte persone di qualsiasi genere e fascia d’età. Si stima che oltre il 62% degli italiani riconosce gravi riduzioni dell’efficienza diurna a causa delle problematiche relative al sonno. In particolar modo in Abruzzo si concentra la maggiore percentuale di coloro che affermano di subire almeno una delle principali conseguenze di un sonno disturbato (65,8%), accusando soprattutto stanchezza e scarsa energia durante il giorno.

Questo e molto altro è emerso dal recente studio condotto dall’Osservatorio Unobravo sui problemi del sonno in Italia, realizzato dal servizio di psicologia online per approfondire l’argomento e indagare il modo in cui tali problematiche rischiano di influire sul benessere psicologico delle persone. L’Osservatorio ha raccolto e analizzato i risultati relativi al test di screening gratuito e anonimo Insomnia Severity Index e le risposte raccolte attraverso un sondaggio condotto su un campione della base utenti di Unobravo per fornire una panoramica della situazione italiana.

Il sonno, che rappresenta una necessità fondamentale per il benessere fisico, mentale ed emotivo, influisce sulle vite degli abruzzesi. Infatti, dallo studio emerge che Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia sono le regioni in cui si concentra la maggiore percentuale di coloro che affermano di subire almeno uno dei principali sintomi di un riposo disturbato.

Per un corretto riposo e per ricaricarsi è necessario dormire 7-8 ore al giorno: regola il metabolismo e aiuta il cervello a eliminare le tossine dal tessuto neurale, elaborare informazioni e migliorare l’apprendimento, riducendo inoltre stress e ansia. Eppure, in Italia, 7 persone su 10 sono insoddisfatte della qualità o della durata del proprio sonno (72,3%) e oltre la metà afferma di avere difficoltà ad addormentarsi (58%).

L’Abruzzo è la regione più colpita dai problemi del sonno. Un sonno disturbato può causare problemi nella vita quotidiana, provocando in particolare sensazione di stanchezza e spossatezza durante l’intera giornata (40,2%), continui risvegli notturni o precoci (26,5%), calo delle capacità cognitive (19,8%) e aumento dell’irritabilità e dell’impulsività (14,7%).

Se a livello nazionale si tratta di un fenomeno diffuso, con più della metà degli italiani coinvolti nell’analisi di Unobravo (55,4%) che sperimenta almeno una delle quattro principali conseguenze di un sonno di scarsa qualità, a livello locale la regione che in proporzione risulta maggiormente colpita da tali problemi è l’Abruzzo, dove il 65,8% dei rispondenti accusa almeno uno degli effetti sopracitati. A subirne il colpo, secondo l’Osservatorio Unobravo, sono soprattutto le donne (64,6%), mentre guardando all’età sono coinvolti nella metà dei casi (50%) coloro che hanno tra i 30 e i 44 anni. Il 35,41%, invece, ha meno di 30 anni.

Stanchezza e scarsa energia: i sintomi più diffusi in Abruzzo. Tra gli abruzzesi che dichiarano di sperimentare almeno uno degli effetti di un riposo disturbato, il 66,7% lamenta un sonno non ristoratore, stanchezza e scarsa energia durante il giorno, mentre il 41,7% riporta di soffrire di risvegli notturni con difficoltà a riprendere sonno e risvegli precoci al mattino. Frequente irritabilità e comportamenti istintivi o aggressivi sono invece sintomi che si registrano in un caso su tre (33,3%), mentre un quarto delle persone (25%) afferma di avere difficoltà cognitive, con fatica a concentrarsi al lavoro o a scuola durante la giornata.

“È fondamentale prendersi cura del proprio sonno per assicurarsi una vita qualitativamente migliore. Dormire poco o male può compromettere la salute sotto tanti punti di vista, sia a livello fisico che mentale, arrivando anche alla manifestazione di disturbi come depressione o ansia”, spiega la dottoressa Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical director di Unobravo. “Per questo è fondamentale non sottovalutare i sintomi e rivolgersi a un medico, per individuare eventuali patologie mediche sottostanti, o a uno psicologo online o in presenza, che sarà in grado di accompagnare la persona in un percorso dedicato per individuare e intervenire su pensieri disturbanti, ansie, paure o stress che potrebbero impedire un riposo sereno”.

L’Osservatorio Unobravo su insonnia e problemi del sonno in Italia, con l’approfondimento per regioni, può essere consultato a questo link: https://www.unobravo.com/dati/insonnia-e-problemi-del-sonno-in-italia