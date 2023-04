"L'abruzzese fuori sede" finisce a Propaganda Live per il contest su pupe e cavalli brutti

I contest per le pupe e i cavalli pasquali più brutti promossi da "L'abruzzese fuori sede" sono finiti venerdì 14 aprile su La7 in occasione dell'ultima puntata di Propaganda Live. Nei giorni scorsi, infatti, la pagina gestita da Gino Bucci aveva promosso i relativi concorsi che sono piaciuti molto al conduttore Diego Bianchi, tanto da aver loro dedicato alcuni minuti durante la consueta social top ten.

A un certo punto, per "tradurre" un commento postato da un'utente sotto a una di queste "creazioni", Bianchi ha chiesto l'intervento di una donna di Luco dei Marsi, presente in studio tra il pubblico, che lo ha aiutato a "decifrare" la seguente frase: «È nu tuttun dentr a la tiell... mi sa ca ladentr arman e manch esc pi lu podio».

Non sono mancati, questa mattina, i ringraziamenti de "L'abruzzese fuori sede" per lo spazio ricevuto: «“Gne gne gne, un contest senza premi, vergognati”. Esselè, pijete que, finanche alla televisione nazionale: mo ditemi quale concorso agricolo può garantirvi tale gloria imperitura. Nisciune, solo il concorso brutto: cinque minuti pieni di pupe e cavalli in televisione, mittece ‘na pezze. Grazie a Propaganda Live".

Non è la prima volta che si parla della nostra regione nel noto programma di La7, e ogni volta è sempre un piacere. È possibile rivedere la puntata cliccando QUI dal minuto 03.07.43 al minuto 03.12.40.