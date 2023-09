James Dyson Award 2023: premiato lo studente Abreham Vacca per la sua idea B-Flos

Abreham Vacca è uno studente appena laureato al dipartimento di Industrial Design di Pescara dell’università G. D’Annunzio. Appena 21enne ha conquistato la giuria del James Dyson Award 2023 con il suo progetto – sostenuto dal tutor Emilio Rossi – B-Flos.

Di San Vito Chietino – come riportato sul suo account professionale Linkedin – Abreham Vacca ha studiato una soluzione integrata nell’ambiente per il recupero e la preservazione dell’acqua nelle zone del mondo soggette a siccità.

Vacca, che ha considerato il grave problema della siccità, che colpisce ogni anno 55 milioni di persone (fonte Oms), ha ideato B-Flos, un prodotto biomimetico che si adatta all’ambiente in cui viene collocato, coniugando funzionalità e forma. Il sistema, a differenza dalle soluzioni tradizionali, non raccoglie soltanto l’acqua proveniente dalle precipitazioni, ma sfrutta anche il processo di condensazione in luoghi dove il tasso di umidità è particolarmente elevato. Le caratteristiche dell’invenzione la rendono una soluzione preziosa ed economicamente vantaggiosa per tutte le attività agricole in località remote o rurali, in cui la siccità rappresenta la barriera principale alla sopravvivenza e al sostentamento.

I componenti della giuria hanno considerato B-Flos:

“il risultato di un’intuizione mossa dall’esigenza di fare tesoro del bene più prezioso. Grande nelle dimensioni e importante nello scopo, quest’invenzione raccoglie acqua dall’umidità dell’aria e dalle precipitazioni per offrire una possibilità di irrigazione nelle zone del mondo soggette a siccità. Efficiente, utile, esteticamente coraggiosa: la scelta di preferire B-Flos fra i primi tre progetti nasce dall’aver considerato valida e molto efficace una soluzione semplice ad un problema destinato a moltiplicare la sua portata in pochi anni”.

Abreham Vacca inizierà a breve il corso di laurea magistrale in Product Design, assecondando la sua passione nel “dare forma a idee uniche e funzionali”. Il sogno? Diventare un designer in grado di proporre progetti di grande impatto.