L'uso della "pillola abortiva" cresce di oltre il 100 per cento in Abruzzo: a Pescara record di obiettori

Sempre più diffuso l'uso della cosiddetta “pillola abortiva” ovvero la Ru486 in Abruzzo nel 2021.

L'aumento supera il 100 per cento con 527 donne che l'hanno utilizzata (soprattutto nella provincia di Teramo). Stabile, invece, il numero delle interruzioni di gravidanza: 1.300 quelle pregistrare. Alto il numero degli obiettori di coscienza nelle Asl con percentuali che vanno dal 75 al 90 per cento. Percentuale quest'ultima che riguarda proprio la Asl di Pescara oltre a quella di Chieti. Pescara dove per le interruzioni di gravidanza c'è un'unità operativa specificatamente dedicata nel presidio di Penne. Seguono Teramo con l'80 per cento e L'Aquila con il 75 per cento.

A fornire i dati è l'agenzia Ansa Abruzzo che ricorda come nel 2021 la Regione Abruzzo, sollevando una vera e propria rivolta delle associazioni femministe e non solo, aveva raccomandato la somministrazione della Ru486 in ambito ospedaliero e non consultoriale, a maggior tutela delle pazienti in caso di effetti avversi che nei consultori potrebbero non essere trattati adeguatamente.