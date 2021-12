L'associazione "L'abbraccio dei prematuri" dona pacchi nascita alle famiglie dei bimbi in terapia intensiva neonatale

Anche l'associazione "L'abbraccio dei prematuri" ha deciso di regalare un Natale di speranza e di sorrisi ai genitori dei bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Pescara. I volontari, infatti, nella mattinata di ieri 20 dicembre assieme all'assessore comunale Nicoletta Di Nisio hanno donato pacchi nascita alle famiglie dei neonati degenti. La presidente, Luisa Di Nicola, ha consegnato anche dou dou, calzini, copertine e ghirlande natalizie realizzate a mano dalle volontarie coordinate da Dalmazia Dodi Rizzini.

Susanna Di Valerio, direttore dell’Uoc di terapia intensiva neonatale e neonatologia, ha ringraziato l'associazione evidenziando l’importanza della presenza associativa nella realtà ospedaliera quale espressione della rete che sostiene i più fragili nella degenza in ospedale. Anche il Pescara Calcio, nella giornata di ieri, aveva inviato il proprio contributo natalizio al reparto con i giocatori Memushaj e Valdifiori che si sono recati in ospedale per donare capi d'abbigliamento per i neonati ricoverati e pacchi scolastici ai loro fratellini.