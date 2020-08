L’Abbazia di San Clemente a Casauria potrebbe riaprire per il weekend di Ferragosto. L'annuncio è stato dato dal consigliere regionale Pd Antonio Blasioli a margine dell’incontro telematico svoltosi tra la nuova direttrice del Polo Museale, Mariastella Margozzi, la direttrice responsabile del monumento Valentina Garramone e il sindaco di Castiglione a Casauria, Biagio Petrilli.

“All’inizio saranno le associazioni ad affiancare il personale del Polo Museale – spiega il sindaco Petrilli – hanno dato piena disponibilità e i volontari sono pronti a fare la propria parte. La faremo tutti, finché a settembre non potremo usufruire di 4 percettori del reddito di cittadinanza che affiancheranno il personale fino al concorso che l’Ente museale effettuerà all’inizio del 2021. Un bel traguardo per la nostra comunità che ha una storia che non può chiudere i cancelli a chi vuole conoscerla e godere della sua bellezza”.