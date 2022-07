Abbattuta a San Silvestro una delle storiche antenne radiotelevisive [VIDEO]

È stata abbattuta, con un'operazione di demolizione programmata, una delle storiche antenne radiotelevisive presenti da più di 50 anni a San Silvestro. L'operazione, come si vede nel video, è stata condotta in massima sicurezza ed ha visto la torre in metallo ricadere al suolo nell'area verde e incolta attorno alla sua base. Ricordiamo che l'antenna, assieme agli altri ripetitori presenti a San Silvestro, per decenni è stata al centro di polemiche e battaglie da parte dei comitati cittadini dei residenti che ne chiedevano lo spegnimento e la rimozione per i presunti danni provocati dalle onde elettromagnetiche.

(video Facebook di Rocco De Marco)