Abbattimento del liceo Marconi, Proterra: "La Provincia intervenga al più presto"

Il vicepresidente della consulta provinciale studentesca di Pescara, Federico Proterra, in un post su Instagram interviene sulla questione dell'abbattimento dell'edificio del liceo Marconi di Pescara.

Ecco le parole di Proterra: "Quello che poc'anzi il liceo Marconi ha notificato è gravissimo! Da vicepresidente della consulta provinciale studentesca di Pescara e da rappresentante d'istituto del Galilei sono preoccupato per la comunità degli studenti e delle studentesse del Marconi. Quell'istituto è il cuore della città di Pescara, sono i nostri più fedeli interlocutori e collaboratori! La provincia intervenga al più presto! No a un anno di didattica a distanza e no allo smembramento su più Comuni!".