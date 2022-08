Prosegue l'abbattimento dei cinghiali a Pescara e dintorni: una trentina gli animali eliminati dalle guardie venatorie

Proseguono gli interventi di controllo e abbattimento dei cinghiali presenti nelle zone urbane ed abitate di Pescara e dell'intera area metropolitana, da parte delle guardie venatorie. Negli ultimi giorni le guardie, che agiscono solo su richiesta e tramite ordinanza sindacale, hanno effettuato degli interventi nuovamente in strada colle Pizzuto, dove sono stati abbattuti sette esemplari, e in strada palazzo dove sono stati eliminati due grossi esempliari.

Abbattimenti anche a Montesilvano, dove in zona via Vestina sono stati una decina i cinghiali oggetto degli interventi, mentre a Città Sant'Angelo dodici animali sono stati abbattuti nella zona della foce del Saline. Ricordiamo che le guardie venatorie intervengono in zone dove la caccia di selezione libera è vietata.