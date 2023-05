Abagnale (Uritaxi) sul tassista picchiato in città: "Frequenti gli episodi di violenza, pronti a sospendere il servizio notturno"

Situazione fuori controllo e tassisti pronti a sospendere il servizio notturno davanti alla stazione centrale. A dirlo Antonio Abagnale, del sindacato Uritaxi Pescara da noi raggiunto dopo l'ennesimo episodio di violenza che ha visto coinvolto un tassista che è stato picchiato da due individui, poi arrestati, che volevano essere trasportati senza pagare.

"Non è un episodio isolato, problemi del genere avvengono quasi ogni settimana. Diversi colleghi ultimamente sono stati minacciati, aggrediti o addirittura picchiati da utenti che frequentano di notte la stazione centrale. Addirittura uno è stato minacciato con un coltello da una persona che pretendeva di viaggiare gratis. La situazione è davvero difficile e critica: il problema è peggiorato dopo il Covid, quindi da un paio d'anni. Di notte qui è davvero pericoloso svolgere il proprio turno".

Abagnale ha spiegato che nella zona non vi sarebbero controlli da parte delle forze dell'ordine: "La polizia ferroviaria di notte è praticamente assente. Oltre alla violenza e al rischio per noi tassisti di essere aggrediti, si vive in una situazione di costante degrado. Pochi giorni fa abbiamo segnalato e denunciato la presenza di una grossa macchia di sangue a terra dovuta a un violento diverbio fra due soggetti."

I tassisti, aggiunge, ora sono pronti a sospendere il servizio notturno: "Se non avremo risposte dalle istituzioni siamo pronti a sospendere il servizio dopo mezzanotte. Ora sottoporremo la questione al prefetto chiedendo di essere tutelati":