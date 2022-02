A fine febbraio apre il distretto sanitario Pescara Sud: l'annuncio del direttore generale della Asl

Apre finalmente il distretto sanitario Pescara Sud di via Rio Sparto.

Lo annuncia il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi.

“Apriremo sicuramente entro fine febbraio – ha detto Ciamponi -. Facciamo riunioni periodiche. Abbiamo avuto qualche problema sulla parte strutturale, gli arredi e la parte tecnologica, ma a fine febbraio saremo sicuramente lì. Confido – ha aggiunto – metà febbraio, ma non voglio dare date che potrebbero non essere rispettate”. Un'apertura, quella del distretto, attesa dall'estate 2021, come avevano annunciato a febbraio dell'anno scorso, in occasione di un sopralluogo, il consigliere comunale Adamo Scurti e il presidente della Commissione comunale Lavori Pubblici Massimo Pastore. Nel distretto saranno trasferiti tutti i servizi sanitari al momento ubicati in via Rieti dove, invece, è stato spiegato in conferenza stampa, confluiranno al terzo piano la Medicina dello Sport e il Sigad (Servizio Inclusione sociale di giovani adulti con disabilità neuropsichiatrica) attualmente in via Pesaro, con lo spazio che tornerà ad una nuova disponibilità.