Emergenza idrica, Aca Spa: riduzioni notturne del 40% in zona Fontanelle e ai Colli

La nuova programmazione dell’Aca è stata pubblicata sul sito dell’azienda consortile acquedottistica. A causa della carenza idrica che si protrae, e dei consumi di acqua aumentati per via delle alte temperature, sono stati incrementati gli interventi di chiusura dei serbatoi sul territorio.

A Pescara, da venerdì 12 fino a venerdì 19 luglio, sarà effettuata una riduzione notturna che interesserà ⁠il serbatoio Fontanelle, con una riduzione al 40%, dalle 23 alle 6, nelle zone di Colle Santo Spirito, Via San Donato, Via Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Ventre D'Oca. Riduzioni notturne del 40% anche per ⁠il serbatoio Valle Furci, dalle ore 23 alle 6, che interesserà la zona alta di Pescara Colli, strada Colle Scorrano e traverse, Strada Colle di Mezzo.

Per controllare gli altri territori è possibile consultare il sito dell’Aca: www.aca.pescara.it, nella sezione avvisi interruzione idrica.