I 99 Cosse debuttano in radio con "On air", e metteranno in campo la loro consueta ironia attraverso uno show che sarà possibile seguire sia in audio sia in video. Appuntamento dal 29 ottobre, tutti i giovedì, dalle ore 19.45 alle ore 21 sul sito Internet di Radio Città, all'indirizzo www.radiocittapescara.it. Per la prima puntata gli argomenti saranno:

Chi ha ucciso i locali? Il Covid o le cover?

Il sindaco è laureato al Dams e non lo dice: perché?

L'ukulele: ma per forza?

Ospite in studio sarà Luca Falcone nella sua doppia veste di musicista e gestore dello Scumm. Oltre alle interviste non mancheranno alcuni live acustici.