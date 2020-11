Torna '99 Cosse on air radio show', ecco gli argomenti della terza puntata. Appuntamento questa sera, a partire dalle ore 19.45, in Fm su Radio Città Pescara Popolare Network (da ascoltare sulle frequenze 97.8 e 88.9), in streaming audio video su www.radiocittapescara.it o su Facebook.

Ospite di Michele Mastandrea e soci sarà Marco Riccioni, pilone della Nazionale Italiana e della Benetton Rugby. Si parlerà anche della suddivisione dell'Italia in zone gialle, arancioni e rosse, del Dpcm, della vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane, e ovviamente di Pescara. La band, inoltre, suonerà come consuetudine alcuni suoi pezzi in acustico.