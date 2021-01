Al via domani 8 gennaio lo screening di massa per il Covid a Spoltore

Partiranno domani 8 gennaio i test di massa per il Covid a Spoltore. Lo ha ricordato l'amministrazione comunale, aggiungendo che sarà possibile sottoporsi gratuitamente al tampone rapido dalle 15.30. Sul territorio sono diversi i centri di prelievo allestiti: i cittadini di Spoltore capoluogo possono rivolgersi nel municipio in via Di Marzio; i cittadini di Villa Raspa nel centro Civico in via Basilea; i cittadini di Santa Teresa, Caprara e Villa Santa Maria nella palestra della Scuola Primaria di Santa Teresa in via Nora.

Il sindaco ha sottolineato come, nonostante l'attenzione nazionale si sia spostata verso i vaccini, è necessario continuare ed anzi incrementare l'attività di ricerca degli asintomatici sul territorio, perchè la vaccinazione avrà tempi lunghi.

Effettuare questo test in tutta la provincia contemporaneamente, negli stessi giorni e con le medesime modalità, aumenta l'attendibilità dell'indagine. In quest'ottica è fondamentale un'adesione numericamente importante

I test continueranno poi anche sabato 9 e domenica 10 (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30). Sulle base dell'affluenza si valuteranno eventuali proroghe.I test sono aperti a tutti i cittadini residenti e domiciliati a Spoltore, di età superiore ai 6 anni, che non hanno sintomi Covid o di altro genere e che non sono in quarantena o isolamento e malattia in attesa di risultato di un tampone molecolare.

È necessario presentarsi muniti di carta d'identità, tesserino sanitario e modulo di consenso (è possibile scaricarlo on line dal sito www.comune.spoltore.pe.it per presentarsi con il foglio già compilato. Altrimenti sarà messo a disposizione dai volontari nei punti screening).

Per informazioni: 085 49 64 207. Tutti i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o tutori.