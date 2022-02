L'attacco degli studenti universitari di 360gradi: "Alla D'Annunzio senza rappresentanti studenteschi da 11 mesi"

No ai vuoti di rappresentanza degli studenti nell'ateneo D'Annunzio di Chieti - Pescara. A chiederlo l'associazione 360gradi che evidenzia come ormai da 11 mesi sia scaduta l'ultima proroga del rinnovo delle rappresentanze studentesche, e delle elezioni non vi è alcuna indicazione. Ogni due anni, come previsto dallo statuto delle università, bisogna provvedere al rinnovo ma l'ateneo di Chieti - Pescara è l'unico che non si è ancora mosso, con l'ultima elezione che si è tenuta nel biennio 18/20 e la prorga è scaduta a marzo 2021:

"Gli studenti lamentano di non sapere chi sono i loro rappresentanti, né sanno chi sia il loro riferimento degli organi dell'ateneo. In alcuni casi, tale ruolo viene ricoperto da studenti che non sono mai stati eletti, bensì nominati dall’amministrazione medesima. Troppo spesso e con troppa faciloneria le sedie dei rappresentanti negli Organi rimangono vuote. Come si pretende di rispondere in modo efficiente alle esigenze degli studenti se non

ci sono i rappresentanti?". La presidente di 30gradi Carmela Santulli ha aggiunto:

“La rappresentanza tutta e l’amministrazione universitaria sono tenute a fare tutto il possibile per indire urgentemente il rinnovo della rappresentanza studentesca. È garantendo la presenza e non la carenza dei rappresentanti in tutti gli organi che si può rispondere in maniera puntuale ed efficace a tutte le esigenze della comunità studentesca, si tutelano i principi di democratici e costituzionali”.

La situazione, conclude l'associazione, è inaccettabile parlando di una gestione irresponsabile dei ruoli di rappresenza da parte dell'ateneo, riducendo al silenzio il diritto ad eleggere le proprie rappresentanze: "Chiediamo immediate risposte dall'Ateneo per l' indizione del rinnovo delle rappresentanze studentesche."