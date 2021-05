Altre 300 dosi di vaccino Astrazeneca disponibili per gli over 60 il 6 maggio: riaperte le prenotazioni

A disposizione altre 600 dosi di vaccino anti Covid Astrazeneca per la giornata del 6 maggio. Lo ha fatto sapere il Comune di Pescara, aggiungendo che le dosi saranno riservate agli over 60 che liberamente e in autonomia potranno fissare un appuntamento per la somministrazione dalla piattaforma digitale del Comune di Pescara presente sul sito www.comune.pescara.it alla sezione "Città di Pescara - Vaccinazioni anti Covid 19" e premendo il pulsante “Prenota vaccinazione settimana AstraZeneca”.

Si tratta di ulteriori dosi a disposizione della Asl e che si aggiungono a quelle aggiuntive che verranno somministrate venerdì 7 e sabato 8 maggio ai fragili. L'assessore Seccia: