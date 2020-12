Partiranno il 2 gennaio i test rapidi Covid per lo screening di massa a Pescara e provincia

Il comitato ristretto dei sindaci Asl della provincia di Pescara, presieduto dal sindaco Masci, ha stabilito la data d'inizio dello screening di massa sulla popolazione per il Coronavirus. Si partirà sabato 2 gennaio con i primi test che verranno effettuati utilizzando i tamponi rapidi su base volontaria.

La Asl fornirà il materiale sanitario ed i software di tracciamento, mentre i Comuni forniranno i locali ed allestiranno i punti di prelievo vigilando sull'afflusso dell'utenza per evitare assembramenti. Saranno allestite almeno 70 postazioni, in gran parte a Pescara e nell'hinterland, oltre ai comuni dell'entroterra. Qui si troverà un medico e un infermiere, oltre agli addetti amministrativi per il tracciamento di ogni singolo utente.

Ai lavori del pomeriggio hanno preso parte, oltre al presidente Carlo Masci e al manager della Asl Ciamponi, i sindaci De Martiniis (Montesilvano), Di Lorito (Spoltore), Galli (Popoli), Semproni (Penne), Perazzetti (Città Sant’Angelo), Zaccagnini (Tocco da Casauria) e D’Angelo (San Valentino), gli assessori comunali di Pescara, Seccia e Paoni Saccone, il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile abruzzese, Mauro Casinghini.

Masci ha aggiunto che per il 29 dicembre la Asl fornirà l'elenco dei nominativi che presteranno servizio nei singoli punti prelievo, con la formazione necessaria che verrà erogata anche il 30 dicembre.