18 marzo 2021, prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid: perché proprio oggi

Ricorre oggi, 18 marzo 2021, la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. È stata stabilito e approvato all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali del Senato il ddl che istituisce questo evento commemorativo.

"Giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da #Covid19, la Presidenza del Consiglio ha disposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici", si legge in una nota Palazzo Chigi.

Perché proprio oggi?

La ricorrenza è stata fissata per non dimenticare lo scorso 18 marzo 2020, quando a Bergamo i mezzi dell’esercito furono impiegati per il trasporto delle salme dei morti di Coronavirus.

Un’immagine che resterà indelebile nella mente di tutti.

Le parole di Marsilio in ricordo delle vittime e non:

“Un anno fa l'Italia affrontava uno dei suoi giorni più neri: tantissimi decessi, a Bergamo i camion dell'Esercito portavano via le vittime, imprimendo nei cuori immagini drammatiche, che resteranno per sempre dentro ognuno di noi.

Oggi le bandiere a mezz'asta vogliono ricordare i nostri familiari, gli amici, i colleghi che ci hanno lasciato. È anche per loro che continuiamo a lottare, ogni giorno.”