Il 16 e 17 gennaio lo screening di massa per il Covid a Loreto Aprutino

Si terranno il 16 e 17 gennaio i test per lo screening di massa del Covid a Loreto Aprutino. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale con un post sulla pagina ufficiale Facebook. Il Comune fa sapere che dopo la comunicazione del 15 dicembre ricevuta dal presidente Marsilio per l'attivazione dei test per il Coronavirus, il Comune ha preso accordo con la protezione civile regionale per organizzare i prelievi sul territorio a metà gennaio:

Dopo aver reclutato il personale volontario da formare di concerto con la Asl, e come concordato già con Giancarlo Boscaino della protezione civile regionale, l'amministrazione comunale informa che nelle giornate del 16 e 17 gennaio si terrà uno screening della popolazione a servizio di tutto il comprensorio vestino.

Seguiranno aggiornamenti circa gli orari e il luogo dove avverranno i test.

Ricordiamo che il Comune di Penne, dove sono in corso i test rapidi di massa che si terranno anche nelle giornate di venerdì 8 gennaio e sabato 9 gennaio, aveva già dato disponibilità per i cittadini loretesi interessati al test nel punto di prelievo che si trova nel palazzeto dello sport in contrada Campetto.