A disposizione altre 1200 dosi di vaccino anti Covid per i fragili della provincia di Pescara: date e dettagli

A partire dalle 19 di oggi martedì 11 maggio sarà possibile prenotarsi per ulteriore 1200 dosi aggiuntive di vaccino anti Covid. Lo ha fatto sapere il Comune di Pescara aggiungendo che queste dosi sono riservate ai fragili domiciliati in provincia di Pescara, e l'elenco delle persone a cui è riservata la somministrazione sono quelle che hanno presentato la manifestazione d'interesse sul portale della Regione aggiornato al 6 maggio. Le date disponibili sono dal 13 al 16 maggio.

Il link da consultare per effettuare la prenotazione è il seguente: https://wsinfo.comune.pescara.it/vaccinaz/main.php

Ricordiamo che da lunedì 10 maggio sono ufficialmente aperte anche le prenotazioni per gli over 50 abruzzesi e la Asl ha fatto sapere che sono disponibili ancora molti posti in quattro sedi vaccinali del Pescarese.