Grande festa a SIlvi per i 100 anni di padre Dionisio Lattanzi

Grande festa domenica 7 maggio nel contento dei frati minori che reggono la parrocchia di Santa Maria Assunta a Silvi, per i 100 anni di padre Dionisio Lattanzi, sacerdote francescano che ha svolto per diversi decenni il

suo apostolato a Silvi. Padre Dionisio, nato a Casoli di Atri nel 1923, è stato ordinato sacerdote nel 1948.

Nel marzo scorso ha celebrato 75 anni di sacerdozio. Da giovane è stato rettore del seminario francescano San Francesco di Atri dove ha insegnato lettere a diverse generazioni di aspiranti religiosi. Successivamente nel corso degli anni ha svolto il ministero sacerdotale in diversi conventi d’Abruzzo. A Silvi è rimasto quasi ininterrottamente negli ultimi 40 anni conquistando la stima e l’affetto di tutti. È stato una sorta di frate francescano/monaco benedettino facendo suo il motto “ora et labora”. Si era attrezzato un laboratorio nello scantinato del convento e al prezioso ministero sacerdotale ha aggiunto il suo impegno nel lavoro come tutto fare.

Curava con professionalità e attenzione le manutenzioni degli impianti elettrici e tecnici del convento e della grande chiesa parrocchiale. Schivo, umile, arguto e sorridente non ha mai cercato onori e incarichi dedicando il suo tempo all’ascolto di tutti coloro che lo cercavano per un consiglio o per la confessione. Domenica il sindaco Andrea Scordella nel corso della solenne concelebrazione eucaristica delle 11,30. gli consegnerà una targa di riconoscimento a nome del Comune e dell’intera cittadinanza di Silvi.