Gli auguri speciali dell'assessore Di Nisio per i 100 anni di Maria Baldassini

Tanti auguri ad una pescarese speciale, ovvero Maria Baldassini che oggi 11 agosto ha compiuto 100 anni. Per l'occasione, l'assessore comunale Nicoletta Di Nisio si è recata di persona nella sua abitazione per stringerla in un abbraccio a nome di tutta la città e dell'amministrazione comunale. Maria è in realtà una pescarese d'adozione di lungo corso: si è trasferita in città nel 1972, esattamente 50 anni fa, dal suo paese d'origine Fara San Martino come spiega la Di Nisio con un post sulla sua pagina Facebook:

"Oggi è infatti il suo compleanno ed ho pensato che era il caso di non limitarsi ad una telefonata, ma di andarci di persona. Maria si è trasferita a Pescara nel 1972 venendo da un bellissimo paese noto non solo per le bellezze del paesaggio, il clima, il buon cibo, la montagna vicinissima che si può visitare, ma anche per aver ospitato la prima fabbrica di un notissimo pastificio che, anch’esso, si è poi trasferito a Pescara. Mi ha accolto ed abbiamo parlato rinvangando il “passato”: sia le cose belle ma anche quelle molto più tristi che ciascuno di noi ha vissuto. Per la verità ci siamo dovuti ritagliare uno spazio visto che i suoi sette figli, 12 nipoti, 13 pronipoti, parenti ed amici, man mano, ci hanno raggiunto."