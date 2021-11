Le novità per l'aeroporto d'Abruzzo: a novembre quattro voli a settimana per Torino e a dicembre tornano Malta, Catania e Palermo

Novità in arrivo per quanto riguarda i collegamenti aerei all'aeroporto di Pescara. La saga, infatti, con il vicepresidente Alessandro D'Alonzo, ha fatto sapere che per il mese di novembre aumenta la frequenza settimanale del collegamento fra l'aeroporto d'Abruzzo e Torino. Dopo che ad agosto la compagnia aveva deciso di aggiungere un volo settimanale su 4 rotte, adesso per il mese di novembre la frequenza del collegamento con Torino aumenta ulteriormente e poi a dicembre in occasione delle festività natalizie verranno ripristinati alcuni collegamenti, come nel caso di Palermo.

Solo per novembre, spiega D'Alonso, la tratta sarà garantita anche il sabato aggiungendo che l'estate si è chiusa con numeri più che soddisfacenti: da giugno ad ottobre sono transitati oltre 278 mila passeggeri.

Torino quindi sarà collegata per il mese di novembre il lunedì, il mercoledì, il venerdì con l'aggiunta di sabato. Anche per Bruxelles Charleroi 4 collegamenti, martedì, mercoledì, giovedì e sabato. Tutti i giorni per due volte al giorno sono i collegamenti con Bergamo Orio al Serio, ad eccezione del martedì e del giovedì, in cui si vola solo una volta al giorno per un totale di 12 voli settimanali. La tratta di Bucarest è garantita tre volte, martedì, giovedì e sabato. Cinque volte quella per Londra, lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

Con l'ingresso di Ita, Milano Linate viene collegata due volte al giorno, tranne il sabato che viene garantito il collegamento della mattina verso Linate alle 06:05 con domenica rientro a Pescara alle 22:35. Il volo per Tirana prosegue due volte a settimana il mercoledì e la domenica. Malta e Catania vengono sospesi solo per novembre, tornando a dicembre: Malta il martedì e sabato, Catania dal 4 dicembre due volte a settimana. A dicembre sarà ripristinato anche il collegamento con Palermo.