Online il video di “Ocean eyes”, il nuovo singolo del cantautore Andrea Pimpini

Da ieri, venerdì 1° ottobre, è on line il video di “Ocean eyes”, il nuovo singolo del cantautore pescarese Andrea Pimpini. Il clip è prodotto da ShineFXStudio.

“Questo pezzo - dice Pimpini - è stato accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico. Sono felice anche perché è la mia prima canzone in inglese e non sapevo come avrebbe reagito la gente. Il videoclip è una sorta di trasposizione cinematografica della canzone. Spero risulti interessante anche agli occhi del pubblico”.

Il 22 ottobre, infatti, uscirà il nuovo singolo di Andrea, "Every Breath", il naturale seguito di questo nuovo inizio musicale in inglese. Infine, nel 2022, Andrea tornerà sul palco in occasione del Festivalstar Winter di Brescia. Il 5 marzo scorso è uscito il suo ultimo album, "Vai e non pensare", e l'artista è stato inserito al vertice di una delle classifiche Billboard per ben 3 settimane. Il 17 settembre Andrea Pimpini ha pubblicato il brano "Ocean Eyes".