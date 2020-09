Una canzone "Normale" per una ragazza speciale, l'iniziativa benefica di Pavone

Una canzone "Normale" per una ragazza speciale. Ponte di solidarietà tra l'Abruzzo e il Piemonte. I proventi del brano "Normale" di Simone Pavone, musicista abruzzese e direttore del Centro Studi Musicali L'Assolo, verranno destinati interamente ai progetti di "Una speranza per Stefania", con sede a Volpiano, in provincia di Torino. La canzone è in vendita su GooglePlay, iTunes e su tutti gli store digitali al costo di 0,99 €. L'iniziativa avrà una durata limitata.

Pavone ha conosciuto Stefy durante un Campus dell'Airett, l'associazione che si occupa di tutelare le bambine ed i genitori costretti a convivere con questa sindrome per cui Pavone ha scritto "Occhi che cantano" pubblicata nel 2016, divenuta una sorta di inno dell'associazione. Stefania ha 17 anni ed è affetta dalla Sindrome di Rett, una patologia degenerativa neuromotoria che colpisce le soprattutto le bambine. Non hanno modo di comunicare, se non tramite la dolcezza del loro sguardo: per questo, spesso, sono bellissime e sono dette «le bambine dagli occhi belli».

Ed è vero: anche di Stefania colpisce lo sguardo, occhi profondissimi e neri. Da quando ha circa 9 mesi, è iniziata una regressione e sono cominciate le crisi epilettiche. Ora pian piano sta perdendo la capacità di camminare e nei mesi scorsi, con il blocco dei controlli medici, della fisioterapia, della scuola e del centro diurno – a causa dell’emergenza Covid – la situazione è diventata ancora più difficile. La mamma, Rosa, si è sempre data da fare. Nonostante sia lei a occuparsi di Stefania e Noemi, non si è mai persa d’animo, ha sempre cercato di lavorare e di garantire alle figlie una casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma a causa della chiusura delle scuole, ha perso il lavoro e non sa più come fare a far quadrare tutto, perché le esigenze di fisioterapia rimangono continue.. E prosegue: «La pagina “Una speranza per Stefania” nasce da questa mia condizione personale e emotiva, per provare a garantire a Stefania ciò di cui ha bisogno. Tra le iniziative più recenti, da registrare la produzione e relativa vendita di bellissime magliette ed altri gadgets la cui grafica ritrae il personaggio di “SuperStefy”. Acquistabili contattando la pagina Facebook "Una speranza per Stefania".