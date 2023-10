Per i 22mila "disoccupati fragili" abruzzesi nuove opportunità: via al bando regionale per il loro reinserimento lavorativo

Si apre la porta dell’inclusione lavorativa del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) per i disoccupati che si trovano in una particolare condizione di fragilità. Ventiduemila quelli profilati come aveva riferito già a luglio l'assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale. Ora c'è l'avviso per il percorso 4 del programma, fa sapere, che prevede l’attuazione di misure per incrementare la loro l’occupabilità.

“È una misura molto particolare che mette a disposizione di ‘disoccupati fragili’, così come li ha profilati il Cpi (Centro per l'impiego), un ampio ventaglio di misure di inclusione lavorativa. È importante chiarire in questa sede – spiega l’assessore regionale – che la misura non si rivolge alla platea dei lavoratori fragili secondo l’accezione comune, ma a quei lavoratori che hanno altri punti di fragilità e bisogni complessi, come il disagio economico solo per fare un esempio, rilevati dal entroi. Proprio questa misura conferma l’attenzione che il programma Gol riserva a tutte le fasce di disoccupati, con l’attuazione di interventi mirati per l’inclusione lavorativa”.

Si va dai percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale che prevedono anche l’erogazione di un’indennità di frequenza, vale a dire un importo orario forfettario per la frequenza dei percorsi formativi che dovranno essere organizzati e gestiti dagli organismi di formazione, all’accompagnamento al lavoro da parte delle agenzie per il lavoro fino all’attivazione di tirocini extracurriculari e tirocini di inclusione (Tina).

L’avviso ha una dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro le istanze di finanziamento dei progetti possono essere presentate dalle ore 12 di lunedì 16 ottobre fino alle ore 12 di giovedì 30 novembre 2023 sulla piattaforma informatica della Regione Abruzzo.