Zanzarona gigante: non rappresenta alcun pericolo per l’uomo

La tipula è una zanzara gigante di cui in molti hanno paura, anche se non c’è niente da temere. Detta anche zanzarona, è un insetto di per sé molto innocuo. Non c’è alcun bisogno di ucciderlo o schiacciarlo.

A differenza delle comuni zanzare, tipiche della stagione calda e umida, la tipula non punge, non causa pomfi e, in genere, non dà alcun fastidio.

Molto comune e diffusa in Europa, parte della famiglia delle Tipulidae, la zanzarona è caratterizzata da un grande corpo grigio-marrone e da lunghe zampe sottili.

Non è assolutamente in grado di attaccare l’uomo, motivo per cui è considerata innocua. Come se non bastasse, non rappresenta un pericolo nemmeno per le coltivazioni. Solo alcune specie allo stato larvale si nutrono di radici e altre parti, che crescono in suoli umidi.