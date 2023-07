Buona la prima per il tour di 'Mister e Miss Dog', tanta gente in piazza Salotto per gli amici a 4 zampe

Buona la prima. Il tour di "Mister e Miss Dog", sfilata a quattro zampe a cura della Power Eventi, ha fatto registrare infatti un grande successo, già a partire dalla serata inaugurale, ospitata a Pescara sabato 22 luglio, in un’affollatissima e affettuosa piazza Salotto (piazza della Rinascita). L’evento spettacolo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e promosso dall'assessore al ramo, Nicoletta Di Nisio, ha offerto momenti unici di riflessione e sensibilizzazione sul mondo degli animali da compagnia, spingendo e favorendo le adozioni contro gli abbandoni estivi.

Un punto su cui, oltre all’assessore Di Nisio, è intervenuta la sua omologa di giunta a Montesilvano, Deborah Comardi, che ha rilanciato la necessità di una visione e strategia unitaria, condivisa tra le varie municipalità dell’area pescarese. Concetti ribaditi anche da Carmelita Bellini, direttrice del Dog Village, da sempre impegnata con il suo canile/parco a fronteggiare il problema del randagismo locale.

Sul palco è andato in scena uno spettacolo di satira e cabaret, con i cani protagonisti di una simpatica passerella, alternati a momenti dedicati all’informazione cinofila affidata agli esperti. Il format dell’evento, ideato dalla conduttrice Claudia Gentile, vede la partecipazione del duo cabarettistico “La Lima & La Raspa” e del corpo di ballo del coreografo Eduardo da Silva.

Due ore di puro divertimento che ha offerto la possibilità alla Luxury Art, main sponsor del tour, di premiare, con una medaglia al valore, il labrador "Pigro", della federazione Fisa Cani da salvamento, protagonista di molti interventi. Al termine della serata la giuria ha premiato, con la medaglia al valore "Bunny Memory", la cagnolina "Virgola", tripode con una storia difficile che ha strappato molti applausi e occhi lucidi per la commozione.

La targa di “Miss Dog” è stata conferita a “Chicca”, bellissimo esemplare di pastore abruzzese, mentre a “Roy”, simpaticissimo esemplare di Golden retriever, è andata la targa di “Mr. Dog”. Appuntamento adesso per la seconda tappa in programma domenica 30 luglio, alle ore 21, in piazza Garibaldi a Città Sant’Angelo.