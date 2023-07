A Villa Raspa "Spoltore scodinzola: qua la zampa!" con dimostrazione dei cani di salvataggio

Venerdì 28 luglio a Villa Raspa si terrò la manifestazione “Spoltore scodinzola: Qua la Zampa”, organizzata dall’associazione Ahimsa con la collaborazione di Happy Tata e patrocinata dal Comune di Spoltore.

L’evento si svolgerà come una festa in cui si potrà sfilare con il proprio cane, di fronte a una giuria composta interamente da bambini. Saranno inoltre presenti delle aree allestite da forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che eseguiranno una dimostrazione delle loro unità cinofile, allestimenti con i nostri centri cinofili del territorio, e una dimostrazione dell’unità cinofila di salvataggio in acqua.

L’area ristoro sarà a cura dello chalet del parco, mentre la dog photography La Vale si occuperà di immortalare tutti i partecipanti. È possibile effettuare l’iscrizione entro le ore 19 di venerdì 28 luglio.