Ritrovati a Scafa gattini abbandonati: si cercano adozioni

In uno scatolone chiuso posizionato nel bel mezzo della strada, a Scafa, sono stati rinvenuti lo scorso 27 maggio dei gattini.

I cuccioli, come fa sapere la pagina Facebook Animalisti volontari Pescara, sono stati al momento recuperati e messi in un magazzino. Tuttavia, potrebbero scappare e finire in strada. In ogni caso, non potranno sostare a lungo nel magazzino.

Si cercano urgentemente adozioni per questi piccoli gattini abbandonati.

Chiunque volesse adottarli, può contattare il numero +39 391 174 4183.