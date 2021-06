Era scomparso da 20 giorni: ritrovato il coniglietto Codi, mascotte di Piano D’Orta

È stato ritrovato il coniglietto Codi, mascotte di Piano D’Orta: l'animale era scomparso 20 giorni fa e ieri è tornato tra le braccia della sua proprietaria, Katia De Santis. Lo ha rinvenuto a Ortona un uomo del posto. La storia viene ricostruita dal sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo: “Nessuno poteva immaginare che Codi fosse finito fuori provincia, in una località di mare: un passante, credendo che si trattasse di un animale libero, lo aveva preso con sé”.

Fortunatamente l'ortonese, che lavora nel territorio di Bolognano ed era quindi a conoscenza della vicenda, si è insospettito quando ha visto il coniglietto con un suo concittadino: "Ben sapendo della scomparsa di Codi da Piano D’Orta - spiega Di Bartolomeo - non ha esitato ad indagare circa la provenienza dell’animale e si è premurato di portarlo direttamente a me. Ho prontamente rintracciato la proprietaria, che per la gioia ha realizzato sul momento un evento festoso, nel suo locale, soprattutto per i bimbi presenti, felicissimi di poter tornare a giocare con Codi, finalmente tornato tra loro".